FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Agguato a Francavilla Fontana, in via Occhibianchi, nel quale ha perso la vita un 19enne. Si tratta di Paolo Stasi, figlio di un operatore radiofonico del posto. La vittima sarebbe stata colpita da almeno due colpi di arma da fuoco. Ad intervenire sul posto i carabinieri che hanno trovato il corpo riverso in terra e il ragazzo ormai senza vita.