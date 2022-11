Serie A, il Lecce vince 2-1 al Via del Mare con l'Atalanta

Nel secondo tempoal 5’ Strefezza del Lecce va vicino al gol. Al 13’ Okolidell’Atalanta non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 18’ Di Francesco dei giallorossi pugliesi non concretizza una buona occasione. Il Lecce è quintultimo con 12 punti. Prima sconfitta in trasferta per l’Atalanta che rimane a 27 punti.

- Nella quattordicesima giornata di andata di Serie A prima vittoria del Lecce al “Via del Mare”. I salentini prevalgono 2-1 conl’Atalanta. Nel primo tempo al 28’ i salentini passano in vantaggio con Baschirotto di testa. Al 30’ raddoppiano con Di Francesco con una conclusione rasoterra. Al 34’ Ruggeri dei bergamaschi sfiora la rete. Al 40’ l’ Atalanta accorcia le distanze con Zapata con una girata di destro su passaggio di Malinovskyi.