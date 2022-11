Amichevoli Pre Mondiali: ok Germania, Polonia e Ghana, ko la Svizzera





La Spagna si è imposta 3-1 ad Amman con la Giordania. Nel primo tempo al 13’ gli spagnoli sono passati in vantaggio con Fati. Nel secondo tempo all’11’ hanno raddoppiato con Gavi. Al 39’ Williams ha realizzato la terza rete. Al 92’ la Giordania ha segnato con Al Daradour. Il Portogallo ha battuto 4-0 a Lisbona la Nigeria. Al 9’ i lusitani hanno sbloccato la gara con Bruno Fernandes. Al 34’ hanno raddoppiato con Bruno Fernandes. Al 37’ Ramos ha realizzato la terza rete. Al 39’ Joao Mario ha segnato il quarto gol. Il Canada ha sconfitto 2-1 a Dubai negli Emirati Arabi il Giappone. Nel primo tempo al 9’ il Giappone è passato in vantaggio con Shibasaki. Al 21’ il Canada ha pareggiato con Vitoria. Nella ripresa al 94’ Cavallini ha realizzato la rete del successo.





L’Argentina ha travolto 5-0 ad Abu Dhabi gli Emirati Arabi. Nel primo tempo al 17’ Alvarez ha portato in vantaggio i sudamericani. Al 25’ ha raddoppiato Di Maria. Al 36’ Di Maria ha realizzato la terza rete degli albiceleste. Al 44’ Messi ha segnato il quarto gol. Nella ripresa al 15’ Correa ha realizzato la quinta rete. La Svezia ha vinto 2-1 a Girona in Spagna col Messico. Nel secondo tempo al 9’ Rodhen ha portato in vantaggio gli scandinavi. Al 24’ Vega ha pareggiato. Al 39’ Svanberg ha segnato la rete decisiva.

- Si sono disputate ieri e avant’ieri alcune amichevoli di preparazione ai Mondiali di calcio del Qatar del 2022. La Germania ha vinto 1-0 a Muscat con l’Oman. Decisiva la rete realizzata al 35’ del secondo tempo da Fullkrug. La Polonia ha superato 1-0 a Varsavia il Cile. Determinante il gol segnato al 40’ del secondo tempo da Piatek. Il Ghana ha prevalso 2-0 ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi con la Svizzera. Gli africani sono passati in vantaggio nel secondo tempo al 25’ con Salisu. Hanno raddoppiato al 29’ con Semenyo.