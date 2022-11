Andria, è stata ritrovata Angelamaria Ruotolo

ANDRIA (BT) - Finale a lieto fine per la piccola Angelamaria Ruotolo che è stata ritrovata nei pressi del quartiere Santa Maria Vetere e ora si trova con la sua famiglia.La 12enne era scesa di casa stamane, giovedì 24 novembre, per andare a scuola, dove in realtà non ha mai fatto ingresso.“Da stamattina è sparita Angelamaria Ruotolo, 12 anni. É stata vista per l’ultima volta nei pressi della Scuola media Vaccina (vicino Monumento dei Caduti di Andria). Chiunque abbia notizie, lasci un commento. Grazie” era l'appello lanciato sulla pagina facebook dai Tubbisti Boys.La famiglia era molto preoccupata e ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine.