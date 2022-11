Arriva in Puglia la Carovana della Prevenzione: esami gratuiti a Bari grazie a P&G e Komen Italia

BARI - Visite ed esami diagnostici gratuiti nelle periferie delle città d’Italia, per aiutare soprattutto le donne in difficoltà socio-economica, al di fuori della fascia di età prevista dallo screening regionale, a prendersi cura della propria salute: questo l’obiettivo di “Insieme siamo più forti”, iniziativa che fa parte del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” e che, dal 2021, supporta la “Carovana della Prevenzione" di Komen Italia.Dopo aver erogato oltre 3.000 screening gratuiti in 21 città italiane, il tour della “Carovana della Prevenzione” farà tappa in Puglia, a Bari il 3 dicembre 2022.Bari, 30 novembre 2022 – Il tour della Carovana della Prevenzione sta per raggiungere la Puglia: sabato 3 dicembre, dalle 8,30 alle 16,30, a Bari, presso la Parrocchia Sant’Anna Via Fratelli Spizzico 1, Komen Italia con il supporto di Procter & Gamble erogherà visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici riservati a donne svantaggiate o non incluse, per età, nei programmi di screening della Regione.Bari è la ventiduesima tappa dell’iniziativa “Insieme siamo più forti”, con cui dallo scorso anno Procter & Gamble sostiene la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute che offre visite gratuite di prevenzione delle principali patologie oncologiche che colpiscono le donne. La prevenzione oncologica, infatti, ha assunto un’importanza ancora maggiore dopo la pandemia da Covid-19 che ha comportato ritardi negli interventi chirurgici, nelle prestazioni terapeutiche salvavita e blocco completo per sei mesi dei programmi di screening con 1 milione di esami mammografici in meno e oltre 3.500 donne che hanno scoperto di avere un tumore del seno in fase più avanzata. Proprio per recuperare il tempo perduto e tutelare attraverso la prevenzione - unico strumento per avere maggiori probabilità di guarigione e cure meno invasive - la salute delle donne, a partire da quelle in difficoltà socio-economica, P&G ha deciso di offrire un aiuto concreto, sostenendo il tour della Carovana della Prevenzione attraverso l’iniziativa “Insieme siamo più forti”, parte di "P&G per l'Italia" - il programma di cittadinanza d'impresa con cui l’azienda sta realizzando progetti di responsabilità sociale e ambientale in tutto il Paese.Nell’ultimo anno e mezzo sono già oltre 3.000 gli esami diagnostici gratuiti erogati in 21 città di 8 regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia) grazie al supporto di Procter & Gamble. Numeri importanti a cui presto si sommeranno quelli della prossima tappa di Bari del 3 dicembre.Per tutte le tappe sono disponibili 3 unità mobili: 1 Unità Mobile di Prevenzione Senologica, allestite con due spazi ambulatoriali e con strumenti tecnologici di ultima generazione (mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione, strumenti di teleradiologia), utili a consentire l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno, 1 Unità Mobile di Prevenzione secondaria Ginecologica, con uno spazio ambulatoriale multifunzionale per visite specialistiche ginecologiche, ecografie pelviche trans-vaginali e Pap-test e altri esami finalizzati alla diagnosi precoce dei principali tumori femminili e 1 Unità Mobile Polifunzionale per la prevenzione primaria e secondaria. Tutte le tappe sono selezionate privilegiando le periferie delle principali città italiane o aree regionali con minor accesso a servizi sanitari di eccellenza, in particolare nelle regioni con maggiori disparità nell’accesso a servizi di screening mammografico e/o in cui si sono registrate le maggiori riduzioni di screening a causa della pandemiaE la strada da fare è ancora tanta: per questo P&G ha confermato l’impegno accanto a Komen Italia sostenendo per il terzo anno consecutivo la Carovana della Prevenzione e mettendo in calendario per il 2023 altri 10 appuntamenti in altrettanti comuni italiani.«È con molta gioia che arriviamo in Puglia, una regione a noi cara che spesso ci ospita per realizzare la nostra mission. Per questo ringraziamo Procter & Gamble che ci ha affiancato e continuerà a farlo anche nel 2023 per sostenere questo importante progetto per la salute femminile. La prevenzione, infatti, è un’arma formidabile, ma la pandemia ha avuto importanti ripercussioni anche in campo oncologico causando forti ritardi che, solo tramite una grande unione di forze, potremo recuperare - dichiara il Prof. Riccardo Masetti, Founder di Komen Italia e Direttore del Centro di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. La Carovana della Prevenzione, del resto, non si esaurisce “solo” negli screening donati, assolutamente essenziali, ma và molto oltre, diffondendo la cultura della prevenzione, facendo informazione e stimolando, quindi, le donne ad avere cura della propria salute».«Sono particolarmente felice che l’iniziativa “Insieme siamo più forti” giunga con la Carovana della Prevenzione anche a Bari: è la città dove sono nato e nonostante il lavoro mi abbia portato in giro per il mondo negli ultimi 30 anni, Bari ha sempre un posto speciale nel mio cuore. - dichiara Nicola Lopez, Direttore Affari Legali di Procter & Gamble Italia. Grazie alla partnership con Komen Italia nell’ultimo anno e mezzo abbiamo già raggiunto obiettivi concreti ed importanti con oltre 3.000 esami gratuiti offerti a donne in difficoltà socio-economica. Nel 2023 proseguiremo questo viaggio raggiungendo almeno altre 10 località italiane tra quelle dove c’è più bisogno di portare la prevenzione dei tumori femminili. Questo progetto rappresenta per noi un tassello fondamentale di “P&G per l’Italia”, il programma di cittadinanza d’impresa con cui stiamo realizzando decine di progetti di sostenibilità sociale e ambientale».BARI – PARROCCHIA SANT’ANNA VIA FRATELLI SPIZZICO 1Sabato 3 dicembre 2022, dalle 08,30 alle 16,30Info: https://www.komen.it/iniziative/carovana-della-prevenzione/