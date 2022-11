Bari dice addio a Kiko Loiacono: scompare a 54 anni il tour manager dal cuore rock

Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ultime ore a cui si aggiunge il commiato del nostro giornale per questo grande uomo e professionista.

BARI - Il capoluogo pugliese e i tanti amici piangono Kiko Loiacono, tour manager e produttore di 54 anni scomparso all'improvviso nella notte. Padre e sostenitore di molte band indipendenti che ha accompagnato in giro per l'Europa con il suo famoso bus, il "Kiko bus", il minibus sul quale sono saliti musicisti che si sono affermati sulla scena internazionale come Mogwai e Primal Scream.