Castellana Grotte, I.C. Tauro-Viterbo: attività motoria per crescere insieme a scuola

CASTELLANA GROTTE (BA) – Lo sport per crescere insieme in nome della condivisione e dell’appartenenza ad un gruppo. E’ questa la bella occasione messa in essere dall’IC Tauro –Viterbo di Castellana Grotte per l’anno scolastico in corso.Gli alunni della Scuola Primaria, classi V, svolgono l’attività motoria curricolare insieme ai compagni della Scuola Secondaria di Primo Grado.“E’ un’importante occasione di continuità”. Ha spiegato la dirigente Carmela Pellegrini. “Sport significa impegno, rispetto delle regole sociali, benessere fisico e psicologico. Pone gli studenti nelle condizioni di crescere, non solo come persona nella propria individualità ma di sviluppare quel senso di appartenenza ad un gruppo, incentivando uno stile di vita sano ed equilibrato”.“Ancora una volta la pratica sportiva si fa linguaggio universale, per crescere insieme senza barriere”. Ha spiegato la docente Rossana Giannotta. “Un grazie è doveroso alle professoresse Iolanda Nardi e Maria Rosaria Caputo ed ai professori Giuseppe Pellegrino, Leonardo De Bellis, Daniele Brigido per questa fondamentale opportunità di vita che stanno offrendo ai nostri ragazzi”.