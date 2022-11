Bari, in Cara ciocche capelli su dipinto Mahsa Amini

BARI - Iniziativa solidale nel Cara di Bari. Protagonista, ancora una volta, il volto di Mahsa Amini, mentre i capelli sono quelli delle donne ospiti del Centro accoglienza richiedenti asilo che il 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, hanno partecipato a un'iniziativa in favore del popolo iraniano che sta lottando per difendere i propri diritti.Portato nella struttura un dipinto dell'artista barese Stefania Paesano che ritrae Mahsa, la giovane deceduta il 16 settembre a seguito dell'arresto effettuato dalla polizia morale iraniana perché non indossava il velo in modo appropriato.Al dipinto le donne richiedenti asilo e il personale che lavora nel Cara hanno attaccato le ciocche dei loro capelli.