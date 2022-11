Bari, Jeep Avenger presentata in anteprima nello showroom Autoclub

BARI - Il 14 novembre nella sede di via Napoli giù il velo al primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio di casa Stellantis. Il nuovo SUV è ordinabile anche in versione 1.2 turbo benzina 100CV Jeep Avenger si presenta in anteprima nello showroom Autoclub di Bari: il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) dello storico marchio statunitense di casa Stellantis è stato svelato il 14 novembre 2022, in un evento esclusivo.Già ordinabile negli showroom Autoclub di Bari e Massafra, Jeep Avenger è disponibile anche con motore benzina 1.2 turbo 100 CV. La versione 1st EDITION è la più ambita: vernice bicolore, cerchi in lega da 18”, luci ambiente multicolore, sensori di parcheggio a 360°, camera posteriore con vista drone e doppio schermo da 10,25″ per quadro strumenti e per sistema infotainment Uconnect sono alcune fra le caratteristiche del nuovo SUV compatto Jeep®.