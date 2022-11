Castellana Grotte, incontro sul disagio sociale

CASTELLANA GROTTE (BA) - L'Ordine degli Avvocati di Bari, in collaborazione con il Comune di Castellana Grotte e Medihospes, darà luogo - per venerdì 18 novembre 2022 dalle ore 18 - nella Sala delle Cerimonie del Comune di Castellana Grotte, a un incontro sul tema "Il disagio sociale".Parteciperanno Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte, Fabio Caputo, assessore comunale alle Politiche Giovanili, Valentina De Lucia, consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità, Elena Guglielmi, consigliera comunale delegata all'Educazione Civica.Interverranno Antonello D'Attoma, medico neurologo, Monica Di Monte, avvocata, Angela Loperfido, coordinatrice e psicologa del Centro Servizi per le Famiglie dell'Ambito Sociale di Putignano, e responsabile del Settore II del Comune di Castellana-Grotte.Sarà l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte Davide Sportelli a moderare l'incontro.L'evento è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.