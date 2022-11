Bari, l’Agebeo va in scena con lo Spettacolo di beneficenza

Infoline: 3290562888

BARI - L’Agebeo raccoglie fondi per il Villaggio dell’accoglienza con musica e risate Giovedì 24 novembre al teatro Showville di Bari si terrà “Spettacolo di beneficenza”, evento di musica, cabaret e solidarietà promosso dall’Agebeo e Amici di Vincenzo ODV a sostegno del “Villaggio Trenta ore per la vita Agebeo” uno spazio di 3000 mq che accoglierà le famiglie dei bambini ammalati di leucemia.“In occasione del giorno in cui Vincenzo è salito in cielo – spiega Michele Farina, presidente dell’associazione e promotore del villaggio – abbiamo voluto organizzare una grande festa con la quale puntiamo a raccogliere fondi per completare l’opera di prossima apertura richiestami proprio da lui”.A partire dalle 20.30 sul palco, oltre alla presentazione di varie iniziative della Onlus, si alterneranno cabarettisti e musicisti, in una serata presentata da Valentina Portoghese e Lorenzo Belviso.Dal noto programma televisivo “Colorado”, ci sarà Carmine Faraco comico napoletano di origine, ma romano di adozione, che si interroga sul perché dei testi di alcuni dei brani più famosi. Nei panni di un rocker, tra monologhi, imitazioni, battute, barzellette e freddure, in cui il pubblico è parte integrante, fa satira sulla musica, analizzando in maniera dissacrante i testi delle canzoni di artisti tra i quali Antonello Venditti, Franco Battiato, Anna Tatangelo, Tiziano Ferro, Gigi D’Alessio, con paragoni tra artisti italiani e band inglesi come Genesis, Pink Floyd e Deep Purple.Maggiormente incentrata sulla musica sarà la performance del “musicomico” barese Antonello Vannucci apprezzato per la sua capacità di riarrangiare, in chiave comica, vecchie e nuove hit. Accompagnato solo dalla sua chitarra, utilizza lo slang barese per trasformare canzoni, italiane e soprattutto straniere, riducendole a vere e proprie bombe comiche fino a ottenere un risultato totalmente inatteso.Completa il cast artistico la band Pelle d’oca 70, composta dal “pensiosinger” Michele De Robertis, Umberto Colonna alle tastiere, Natale Frappampina alla tromba, Filippo Rizzitelli al sassofono, Michele Ruta al basso, Nicola Calderoni alla batteria, e Gianni Calderoni alle chitarre. Il gruppo musicale si esibirà con il repertorio “Concato & Friends Style” attraverso cui ripropongono le più belle ed emozionanti canzoni dagli ’70 ai giorni nostri, spaziando da Fabio Concato a Michel Bublè, da Steve Wonder a Lucio Dalla.L’Agebeo e amici di Vincenzo ODV dal 2003 aiuta quotidianamente nei bisogni pratici concreti e psicologici le famiglie che vivono con i propri bambini il dramma della leucemia infantile. Con questa iniziativa raccoglierà fondi per finanziare l’arredamento del villaggio dell'accoglienza “Villaggio Trenta ore per la vita Agebeo”, il cui cantiere si trova nel quartiere Poggiofranco di Bari. Un terreno confiscato dal Comune di Bari alla malavita organizzata è stato donato all’associazione per creare un grande progetto solidale: un’area verde attrezzata nella quale saranno creati 10 unità di cui 8 abitative, 1 destinata a reception/ufficio/guardiania e 1 destinata ad attività di riabilitazione. Multisala Showville – Via Mario Giannini, 9 – Bari: 20.30