Trinitapoli, dopo mesi di silenzio a causa dello scioglimento ritorna a parlare la politica con il grillino Pasquale Lamacchia

È quanto sostiene l'ex consigliere comunale casalino Pasquale Lamacchia che continua così: "l'urgenza attuale è rappresentata dagli aumenti del costo della vita e in particolare dell'energia. Per quel che riguarda il nostro Comune i timori sono rappresentati dalla situazione delle società partecipate Tribigas e Bitrigas. In particolare la Tribigas, società che fornisce il gas ai nostri cittadini, si trova in una situazione di stallo causata dalle dimissioni del vecchio amministratore nominato dalle giunte di centrodestra e dalla mancata nomina del nuovo mentre non si conoscono le soluzioni adottate dalla società per l'approvvigionamento del gas visto l'arrivo dell'imminente inverno né si hanno garanzie sulla tenuta finanziaria della stessa" ha rilevato.



Infine sempre Lamacchia rileva che alcune problematiche sono condivise con il gruppo di studio "Generazioni in Fermento" costituito da Tiziana De Pasquale, Ivana Panzuto, Giacinto Capodivento, Simone Muriglio, Michele Triglione e Tommaso Carano con i quali si stanno approfondendo i temi e le prospettive da sottoporre al paese per il prossimo futuro.

Considera il suo impegno politico con i Movimento 5 stelle: «Alle ultime elezioni politiche ho sostenuto con convinzione, insieme a Tommaso Carano e Michele Triglione, il Movimento 5 Stelle che è risultato primo partito a Trinitapoli. Ritengo che i temi urgenti che il nostro Comune di Trinitapoli deve affrontare nel prossimo futuro trovano spazio nel programma politico del Movimento 5 Stelle i quali sono stati gli unici ad interpretare l'esigenza di una nuova giustizia sociale che abbia come obiettivo la ridistribuzione di opportunità per tutti i cittadini nella pace tra i popoli e nella legalità.L'elezione di molti parlamentari dei nostri collegi ci consente di portare alla discussione del Parlamento i problemi e le difficoltà del nostro territorio avendo la possibilità di interagire direttamente con loro. Il Movimento 5 stelle è stata l'unica forza politica a presentarsi a Trinitapoli per prendere impegni con i cittadini nel silenzio assordante delle forze di centrodestra e di centrosinistra".