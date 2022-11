BARI - Momenti di paura all'estramurale Capruzzi, angolo con viale Unità d'Italia, dove un monopattino si è schiantato contro un bus delle Ferrovie Sud Est. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente in cui ha avuto la peggio il giovane che lo conduceva, trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari dal 118.Ad intervenire sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso e per far defluire il traffico.