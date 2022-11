Le basi da imparare per le scommesse UFC

Che cosa sono le MMA e l'UFC?



Per prima cosa, è bene capire il significato di queste lettere e come godersi ancora di più le scommesse UFC.



L'abbreviazione MMA deriva dal nome Mixed Martial Arts (arti marziali miste), che significa un insieme di diverse arti marziali. Oggi molti chiamano questi combattimenti "combattimenti senza regole", il che non è del tutto vero perché le regole esistono e sono piuttosto rigide. Questo nuovo sport è stato creato da Rick Blum, che nel 1995, essendo il presidente della scuola di arti marziali miste, si è offerto di organizzare competizioni ufficiali.



Il nome UFC deriva da Ultimate Fighting Championship. Per gli aspiranti scommettitori che desiderano puntare sulle arti marziali miste, è importante capire che l'UFC non è un tipo di combattimento, ma una società che conduce tali competizioni.



I primi incontri sono stati organizzati dalla società nel 1993 e avevano il solo scopo di intrattenere gli spettatori. Tuttavia, gli osservatori apprezzarono talmente tanto questi scontri che la società iniziò a organizzare sistematicamente campionati di arti marziali miste.



Tipi di scommesse su MMA/UFC



Nonostante l'enorme popolarità delle arti marziali miste, non ci sono molte opzioni di scommessa per gli scommettitori. Ciò è dovuto alla specificità delle competizioni, in cui sono coinvolti solo due atleti. La maggior parte degli allibratori, cercando di riempire il più possibile la propria linea di scommesse, offre agli scommettitori i seguenti tipi di scommesse su questi eventi.



Scommesse sul risultato esatto



È la scommessa più popolare in questo tipo di competizione. Di norma, se gli avversari si equivalgono per forza o numero di vittorie, i bookmaker offrono quote piuttosto alte, da 1,75 in su. Tuttavia, questa scommessa è piuttosto rischiosa e richiede allo scommettitore un'analisi preliminare approfondita.



Durata del combattimento



Questo tipo di offerte di scommesse UFC può anche "vantare" quote elevate. I bookmaker, nella maggior parte dei casi, offrono di scommettere sulla fine anticipata dell'incontro. Per effettuare questo tipo di scommesse, è necessario conoscere lo stato di forma di ciascun lottatore, lo stile di combattimento e le statistiche.



Decisione dell'arbitro



È la scommessa meno popolare, anche se comporta meno rischi. Questo tipo di offerta di scommesse UFC viene utilizzata soprattutto nelle scommesse dal vivo, quando il giocatore può guardare l'incontro online.



Vittoria con presa dolorosa o soffocante



Questa scommessa può essere piazzata tranquillamente nel caso in cui ci sia un outsider pronunciato nella competizione. Le quote elevate sono presenti solo quando le probabilità di vincita sono uguali. Spesso le quote possono arrivare a 5,9 o più.



I tipi di scommesse sopra elencati sono i più popolari, offerti dai bookmaker. Naturalmente, ogni bookmaker può aggiornare la propria linea, ma queste scommesse saranno necessariamente presenti.

Sintesi



Nel piazzare scommesse su MMA/UFC, è importante ricordare che le arti marziali, come qualsiasi altro sport, richiedono un approccio serio e un'analisi approfondita dell'evento sportivo imminente. Solo in questo caso scommettere su questi eventi porterà non solo soddisfazioni morali ma anche finanziarie!

