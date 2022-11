Bari, trova la bici rubata in vendita online: due denunciati

BARI - Trova in vendita online la bici elettrica rubata, fissa un appuntamento per acquistarla e invia gli agenti di Polizia locale in borghese sul luogo dello scambio per incastrare i truffatori. Nel pomeriggio di sabato 19 novembre, in via Crispi a Bari nei pressi del sottopassaggio del cimitero, è stato fermato un italiano di 57 anni senza fissa dimora.Gli accertamenti, a partire dal numero di telaio, seppur parzialmente modificato, hanno consentito di verificare che si trattasse dello stesso veicolo elettrico rubato. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per riciclaggio: la bici, restituita al proprietario, sarebbe stata precedentemente acquistata da un'altra persona e poi rivenduta.Le indagini sono così proseguite per risalire alla persona che aveva precedentemente venduto il veicolo ed è stato individuato un altro uomo, un cittadino italiano di 47 anni che, ammettendo le proprie responsabilità, avrebbe denunciato, senza valido documento di acquisto, di aver acquistato e poi ha venduto la bici elettrica per la somma di 500 euro. Anche lui è stato denunciato in stato di libertà ma per il reato di ricettazione.Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine.