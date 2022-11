Storie, curiosità, proverbi e… arte, il nuovo libro di Vittorio Polito

di PIERO LADISA – Ottantasette primavere e non sentirle. Per Vittorio Polito l’età pare solamente un aspetto puramente relativo e marginale. La penna dello storico collaboratore del Giornale di Puglia ha partorito l’ennesima opera letteraria fresca di stampa ("Scrivere mi tiene in allenamento, non riesco a stare fermo", mi ha confidato qualche giorno facendomi dono di una copia del libro) dal titolo Storie, curiosità proverbi e… arte (Wip edizioni, pp. 185, € 22). Una novità editoriale che rappresenta una naturale prosecuzione del precedente Storie, curiosità e proverbi uscito lo scorso anno.

Il titolo dell’ultimo libro si conclude con l’aggiunta della parola arte che va per certi versi a richiamare il grande lavoro presente all’interno dell’opera firmato da Marialuisa Sabato, autrice anche della postfazione. Rinomata artista su piano nazionale e internazionale che ha firmato le varie illustrazioni, tra le quali figura anche l’immagine di copertina. Illustrazioni che, come ha sottolineato la stessa Marialuisa Sabato, sono servite a dar luce artisticamente agli argomenti trattati da Polito.





La presentazione è invece affidata a Nicola Triggiani, ordinario di Diritto Processuale Penale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che arricchisce il già ottimo libro di Polito. Il professor Triggiani pone l’attenzione sul lavoro di ricerca svolto dall’autore che spazia dal particolare (la cultura barese) al generale, risultando così un testo accessibile per tutti coloro che vogliono approfondire i vari argomenti trattati cogliendo la loro precisa incidenza nelle tradizioni popolari.





I temi trattati sono in tutto trentadue e anche in questo caso, come accaduto con il precedente volume, coprono un’ampia gamma di soggetti formando una vera e propria enciclopedia dove è possibile soddisfare numerose curiosità trattate con dovizia di particolari.