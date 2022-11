Bari, venerdì 4 novembre in Provincia i prof. Boscia, Rizzo, e Anelli tratteranno ‘La salute disuguale’

BARI - La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1948) Il CIF PROVINCIALE di Bari, presieduto dalla dr.ssa Cristina Maremonti, e l’AMCI NAZIONALE, presieduto dal prof. Filippo Maria Boscia, hanno organizzato un interessante e stimolante convegno per affrontare l’ardua tematica della salute DISUGUALE e, magari, provare a trovare e proporre possibili soluzioni.Venerdì 4 novembre alle ore 17,00 nella Sala Consiliare della Provincia di Bari ( Lungomare Nazario Sauro, 27) insigni ed illustri relatori con le ‘mani in pasta’ come CATERINA IZZO, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva nell’Università di Pisa, FILIPPO ANELLI, presidente della FNOMCeO e dell’Ordine dei Medici di Bari, e FILIPPO BOSCIA, si incontreranno per dibattere il tema con la consapevolezza che il problema non prevede soluzioni matematiche, ma riveste molteplici argomenti, interessi e necessita di una totale disponibilità da parte di tutti.La saggezza contadina del secolo scorso in Puglia tramandava di padre in figlio una massima che recitava: “La salute, spesso, è una questione di stile di vita e di alimenti, piuttosto che di medicine”, chiaramente non si tratta di ostracismo per le medicine, ma di buon senso dettato dall’esperienza.Il tema del Convegno peraltro è chiarissimo: “LA SALUTE DISUGUALE IN ITALIA E NEL MONDO” e probabilmente esigerà la collaborazione della classe politica di tutti i PAESI, in modo da porre all’attenzione, non solo degli addetti ai lavori, quali siano le priorità per il futuro dell’umanità. Il tema che tratterà la docente Rizzo:” I determinanti di salute e le disuguaglianze” merita un diligente ascolto e una consequenziale riflessione non ‘egoista’.I lavori saranno introdotti dalla Maremonti, i saluti istituzionali saranno affidati al Consigliere Metropolitano delegato dr. Giuseppe Giulitto, mentre le conclusioni saranno del presidente Anelli che parlerà sul tema: ”Professione medica e diritto dell’uguaglianza” (art 3 della nostra Costituzione: “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”).