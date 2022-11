Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia: controlli a tutto campo dei Cc

TRINITAPOLI (BT) - Un servizio a largo raggio effettuato nei due comuni della BAT per controllare la movida e i luoghi maggiormente frequentati da giovani e giovanissimi. Controlli a tappeto e mirate attività tese al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti.Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Barletta hanno realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio in due dei quattro comuni che insistono nella giurisdizione di competenza. Le “attenzioni” dell’Arma sono state indirizzate verso San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.Il servizio cosiddetto “a largo raggio”, ha visto operare sul territorio un dispositivo articolato, formato dalle pattuglie della Stazione Carabinieri di Barletta, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia oltre a quelle della Sezione Radiomobile, dedicate in modo particolare alla gestione del pronto intervento.Non sono mancati -nel corso del servizio- controlli anche al rispetto delle norme del codice della strada. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato circa 60 persone, controllato 37 autovetture, nonché svariati soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Numerosi i controlli agli esercizi commerciali e ai loro avventori, nonché le perquisizioni personali e veicolari, tese al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti.Il servizio di alto impatto svolto dai militari dell’Arma continuerà nelle prossime settimane, anche nei restanti comuni della BAT, ma sempre con un focus particolare verso le piccole realtà urbane, per garantire maggiore sicurezza e vicinanza ai nostri cittadini.