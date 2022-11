Andria, adesca minore all'uscita della scuola e la violenta in un casolare

Le indagini della Questura di Andria sono scattate quando la giovane si è presentata in ospedale dicendo di essere stata violentata e di non sapere chi fosse stato. Grazie al lavoro degli inquirenti è stato arrestato un uomo, incensurato, con l'accusa di sequestro di persona minorenne, violenza sessuale aggravata per abuso di inferiorità fisica e psichica, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e violazione della normativa in materia di stupefacenti.





Un importante contributo alle indagini è stato dato dalle telecamere di sorveglianza grazie alle quali è stato possibile confermare la ricostruzione della vittima e identificare il presunto violentatore.

BARLETTA (BT) - Nuova storia di violenza sui minori dalla Bat. Si è avvicinato alla minorenne fuori dalla scuola, l'ha rapita e l'ha portata in un casolare in campagna nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Dopo averla messa fuori combattimento con alcol e droghe, ha abusato di lei finché non l'ha portata in un'altra città e l'ha lasciata vicino a un ospedale.