Barletta, assalto al portavalori davanti alle Poste: ondata di malori tra gli anziani in coda per la pensione

BARLETTA - Un commando di 4 persone ha assaltato un portavalori nel centro di Barletta: diverse persone presenti sono state colte da malore. A Barletta, intorno alle 9 del mattino di mercoledì 2 novembre, a Barletta, un commando di almeno 4 persone ha bloccato la via di fuga a un portavalori, riuscendo a rubare parte del denaro trasportato dal mezzo.L’assalto è avvenuto in via Canne, vicino a un mercato rionale molto affollato, quello di piazza Di Vittorio, noto in città come largo San Nicola.- La data non è casuale: i rapinatori hanno scelto il giorno del pagamento delle pensioni. Il bottino deve essere ancora quantificato, ma si tratterebbe di una somma vicina ai 100 mila euro. Sull argomento e' intervenuto il noto attivista sindacale Giuseppe Alviti leader Ass. Naz Guardie Giurate : la macelleria sociale delle guardie continua,finquando non ci saranno tutele piu' specifiche per i trasporto valori saremo sempre fortunati che non scappi il morto. Il nuovo governo deve prendere le giuste cautele per i lavoratori della vigilanza privata ha concluso Alviti