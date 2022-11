Barletta, scompare la 24enne Angelica Milena. La mamma: "Aiutatemi a trovarla"

BARLETTA - “Sono una mamma disperata. Mia figlia Angelica Milena si è allontanata da casa lunedì pomeriggio alle 16 e non ha più fatto ritorno. Lei è una ragazza diversamente abile in quanto ipovedente, il sospetto è che possa essere in compagnia di qualcuno”. E' quanto si legge nell’appello pubblicato dalla mamma della ragazza sui social dalla pagina Facebook Barlett E AVEST.“Ha 24 anni, indossava un pantalone nero a pois bianchi, una felpa nera con borchie dorate, scarpe bianche ginniche e una borsa tracollo a quadretti – si legge nel post-. Chiunque abbia qualsiasi tipo di informazione, un avvistamento, chiamate al 3204438716 a qualsiasi ora del giorno e della notte. Aiutatemi vi prego”.