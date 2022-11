Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 104-72 in casa col Pesaro

via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, sempre molto preciso Kravic 62-38 per i marchigiani. Mascolo tiene in partita i pugliesi, però 69-45 per gli avversari. Rahkman e Totè, il Pesaro trionfa 85-55. Quarto quarto, di nuovo Rahkman 89-55 per i marchigiani. Visconti, il Pesaro vince questo quarto e 102-74 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Burnell 18 punti e Dixson 10. Nei marchigiani Rahkman 23 punti e Totè 17.





Nell’ottava giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 27 Novembre alle 18,10 fuori casa con la Virtus Bologna.

- Nella settima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 102-74 al “Pala Pentassuglia” con il Pesaro. Primo quarto, Rahkman 16-0 per i marchigiani. Mezzanotte e Dixson tengono in gara i pugliesi, ma il Pesaro prevale 19-10. Secondo quarto, Gudmundsson 22-13 per i marchigiani. Kravic, 37-24. Di nuovo Kravic,il Pesaro si impone ancora 52-34.