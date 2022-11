NARDO' (LE) - Momenti di paura a Nardò, in provincia di Lecce, dove nel pomeriggio di ieri si è abbattuta una tromba d’aria, causando il ferimento di una bambina. Il forte vento ha rotto la finestra della struttura dove la piccola stava pranzando con la sua famiglia. La ragazza ha riportato un trauma cranico ed è stata portata in ospedale, prima a Gallipoli, poi al 'Vito Fazzi' di Lecce dove è ricoverata in neurochirurgia. Per fortuna non è in pericolo di vita.