Serie C: il Foggia ko 3-2 allo Zaccheria col Cerignola

credits: Calcio Foggia 1920





La Virtus Francavilla supera 3-0 al “Giovanni Paolo II” nell’altro derby pugliese il Taranto e lo raggiunge a 16 punti. Ottava sconfitta in questo campionato per gli jonici. Seconda vittoria per l’Andria. I biancazzurri prevalgono 1-0 al “Degli Ulivi” con il Monterosi e sono ultimi con 11 punti insieme al Messina e alla Viterbese.

- Nella quattordicesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia perde 3-2 allo “Zaccheria” il derby pugliese col Cerignola che ritorna dopo 65 anni. I dauni restano a 18 punti. La squadra di Michele Pazienza con 20 punti è in zona play off. Il Monopoli perde 2-1 al “San Cristofaro” col Giugliano. I biancoverdi rimangono a 18 punti.