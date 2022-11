Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 98-68 fuori casa con la Virtus Bologna

via Happy Casa Brindisi fb





Quarto quarto, Cordinier 83-56 per gli emiliani. Belinelli, 91-58. Camara, la Virtus Bologna vince questo quarto e 98-68 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Riisma 12 punti e Bowman 11. Negli emiliani Belinelli 16 punti e Mannion 15. Nella nona giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 4 Dicembre alle 12 al “Pala Pentassuglia” con il Venezia.

Nell’ottava giornata di andata di A/1 di basket l’ Happy Casa Brindisi perde 98-68 fuori casa con la Virtus Bologna. Primo quarto, Mickey e Weems 11-4 per gli emiliani. Belinelli, 23-14. Di nuovo Belinelli, la Virtus prevale 32-19. Secondo quarto, Weems 35-19 per gli emiliani. Bako, 41-27. Cordinier, 43-33. Mickey, la Virtus si impone di nuovo 50-38. Terzo quarto, Mannion 55-40 per gli emiliani. Reed tiene in partita i pugliesi, ma 68-44 per la Virtus. Cordinier, 77-46. Weems, la Virtus trionfa 79-50.