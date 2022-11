Bari, presentazione del primo bando del nuovo programma transfrontaliero Interreg IPA South Adriatic 2021-27

BARI - Al via il nuovo programma transfrontaliero Interreg IPA South Adriatic 2021-27, che vede rinnovarsi la cooperazione tra Puglia, Molise, Albania e Montenegro.Con una dotazione finanziaria di 81 milioni di Euro il programma, di cui la Puglia è Autorità di Gestione,continuerà a finanziare progetti tra enti pubblici e no-profit italiani, albanesi e montenegrini, focalizzati sulla crescita intelligente, verde, inclusiva e digitale dei territori che condividono il confine comune nell’Adriatico meridionale.Il nuovo programma e il primo bando per progetti, in pubblicazione nei prossimi giorni,saranno presentatidomani30 novembre 2022 dalle 09:00 alle 14:00 a Bari (Villa de Grecis, via delle Murge, 63).Tre le sessioni previste. Durante la sessione istituzionale, ore 09:30, i rappresentanti dei tre Paesi, della Commissione Europea e dell'Autorità di Gestione discuteranno dell'importanza strategica del nuovo programma per le aree transfrontaliere. Interverranno: Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Puglia; Crescenzo Antonio Marino, Autorità di Gestione del Programma, Regione Puglia; Marco Doglia, Dipartimento per le Politiche di Coesione; Ilir Beqaj e Kjara Adhami, Agenzia Statale per la Programmazione Strategica e il Coordinamento dell'Assistenza, Albania; Irena Bošković, Dipartimento per i Programmi Interreg e la Cooperazione Macroregionale,Montenegro; Gilles Kittel, Commissione Europea, DG Regio, Team Leader - Strumento di preadesione; Donato Toma, Presidente della Regione Molise; Simona Mameli, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Paolo Galletta, Agenzia per la Coesione Territoriale; Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, Regione Puglia.Nella seconda sessione, ore 11:30, ilSegretariato Congiunto fornirà indicazioni per la partecipazione al primo bando per progetti, di prossima pubblicazione. È prevista, inoltre, una terza sessione di networking in gruppi tematici, ore 12:00, che offrirà opportunità per la ricerca di partner e la creazione di reti tra i soggetti dei quattro territori.L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Programma. Per approfondimenti: https://www.italy-albania-montenegro.eu/