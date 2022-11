Bisceglie, applausi ed emozioni per 'Bagliore di Luna' al Teatro Angioino di Mola di Bari

BISCEGLIE (BT) - Si è concluso tra applausi ed emozioni un saggio di replica della commedia “Bagliore di luna… e póie u saule”, a cura della CompagniAurea, per la regia di Francesco Sinigaglia, su testo e idea del poeta Demetrio Rigante, sabato 12 novembre al Teatro Angioino di Mola di Bari, in collaborazione con Coop. Sociale Uno Tra Noi di Bisceglie, Fondazione DCL e S.O.M.S. “Roma Intangibile”. Lo spettacolo di sensibilizzazione, finalizzato all’inclusione e all'integrazione sociale, che in meno di ventiquattr’ore ha registrato il tutto esaurito al debutto assoluto sabato 22 ottobre 2022 al Politeama di Bisceglie, ha preso parte alla finale regionale del concorso “Attimi di Teatro” (X ed.).A Mola di Bari una delegazione della CompagniAurea ha portato sulle assi alcuni momenti salienti della pièce, in occasione della serata di apertura della Stagione di Prosa 2022/2023 del Teatro Angioino, insieme ad altre cinque compagnie finaliste, nell’ambito del concorso organizzato dal Comune di Mola di Bari, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Colonna e dall’Assessorato alla Cultura, da F.I.T.A. Puglia presieduta da Annamaria Carella, e dal Centro d’Arte “Teatro Oggi” diretto da Francesco Capotorto.Hanno calcato le assi del Teatro Angioino gli attori biscegliesi Gabriella Cosmai, Ilaria Di Benedetto, Erica Di Leo, Alice Feleqi, Arianna Lamantea, Giuseppe Leone, Carlotta Mastrodonato, Camilla Sinigaglia e Mauro Todisco, mentre hanno presenziato, tra gli altri, Pasquale Bellini (Critico teatrale della “Gazzetta del Mezzogiorno”), Domenico Clemente, Nicola De Silvio, Isabella Gaudiuso, Margherita Gentile e Marco Pilone.Bagliore di luna narra l’incontro di un vecchio mendicante di nome Cristoforo, circondato dai suoi amici clochard, con un’alunna di quarta elementare, Maddalena, che, constatando le condizioni di difficoltà del senzatetto, si rende disponibile ad aiutarlo. Cristoforo si fa convincere ad accettare l’invito a cena a casa di Maddalena: la commedia sviluppa momenti di vita quotidiana di una famiglia comune in cui non mancheranno le contraddizioni nell’affrontare alcune tematiche sociali.Regia e adattamento teatrale sono di Francesco Sinigaglia; assistenti alla regia Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea; disegno luci e scenografia Andrea Di Molfetta.