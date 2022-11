Listeriosi invasiva, primo caso a Foggia: donna partoriente finisce in terapia intensiva

BARI - La listeriosi invasiva spaventa la Puglia con il primo caso accertato. Una donna incinta è ricoverata da una settimana agli Ospedali Riuniti e solo ieri è uscita dal reparto di terapia intensiva: avrebbe consumato wurstel contaminati.

Anche a Foggia regna tanta preoccupazione per le condizioni di un 55enne ora in terapia intensiva: il contagio per ora è sospetto, ma tutto fa pensare che il caso sia imputabile a un panino del marchio "Allegri Sapori" acquistato in un supermercato.

Da alcuni controlli è emerso che i panini incriminati, già oggetto di un'ordinanza di richiamo emessa dal Ministero della Salute lo scorso 4 ottobre per la positività riscontrata, erano da tempo ritirati dal mercato.