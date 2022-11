Bitonto, al via 'Evo incanto. Forni e frantoi aperti'

BITONTO (BA) - Domani a Bitonto appuntamento con la prima giornata di “Evo incanto. Forni e frantoi aperti”, iniziativa culturale e turistica dedicata all’olio extravergine di oliva.L’evento, patrocinato dall’Associazione nazionale “Città dell’Olio”, è organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e dall’Assessorato al Turismo per aderire alla Giornata mondiale dell’olivo (si celebra ogni anno il 26 novembre), istituita dall’Unesco nel 2019 con lo scopo di favorire la tutela dell'olivo e dei valori di pace, saggezza e armonia che esso incarna, al fine di apprezzarne l'importante significato sociale, culturale, economico e ambientale per l'umanità.La prima delle due giornate di “Evo incanto” sarà aperta (a partire dalle ore 9.30) da “L’elogio dell’Ulivo”, iniziativa rivolta agli studenti delle scuole primarie e medie a lezione dagli olivicoltori, che racconteranno in prima persona e in maniera personale gesti e segni della raccolta delle olive.Alle ore 10.30 sul palco del Teatro Traetta sarà la volta del talk tecnico-scientifico “La tradizione del futuro”. Antonio Moschetta, ordinario di medicina interna all’Università di Bari, Francesco Notarangelo, project manager dell’Istituto Agronomico Mediterraneo, Antonio Vitone, discendente della storica famiglia produttrice di macchine per la produzione dell’olio e professionista apprezzato a livello internazionale, e Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione consiliare della Regione Puglia competente in materia di turismo e agricoltura, animeranno un dibattito sull’olio evo, al quale assisteranno anche studenti delle scuole superiori, parlando di ricerca medica, tecniche colturali, innovazione tecnologica, politica agricola regionale e oleoturismo. Il talk sarà moderato dalla giornalista Donatella Azzone.Durante l’incontro sarà lanciato ufficialmente il Premio “Evo incanto”, riconoscimento che gli organizzatori intendono assegnare a temi e destinatari legati e riconducibili ai valori simbolici dell’olivo.La seconda giornata di “Evo incanto” si svolgerà giovedì 8 dicembre.Il programma avrà una declinazione turistica ed enogastronomica, proponendo, tra degustazioni di olio e prodotti tipici, eventi musicali itineranti e un mercato dei prodotti della terra, un viaggio alla scoperta dei suggestivi chiostri, degli antichi forni e dei tradizionali frantoi che costellano il centro antico di Bitonto.Tutti i dettagli sugli eventi e il modulo per prenotare online i tour gratuiti su www.forniefrantoiaperti.it