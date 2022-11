"Bitonto come Scampia", Comune chiede risarcimento di 1 milione di euro al clan Conte

È la richiesta risarcitoria avanzata dal Comune di Bitonto nel processo in corso nell'aula bunker nei confronti di decine di presunti affiliati al gruppo mafioso guidato dal boss Domenico Conte.





La deposizione è stata effettuata nella stanza del bunker dove si è svolto il processo contro decine di presunti affiliati al gruppo mafioso capeggiato dal boss Domenico Conte. In 49, compreso il boss, saranno processati con rito abbreviato. L'udienza è fissata per il 1° dicembre. Per altri 5 imputati è stato disposto il rinvio a giudizio, con il processo con rito ordinario che partirà dal 16 febbraio 2023.





I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla commercializzazione illecita di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso.

BITONTO (BA) - Un milione di euro per risarcire il Comune di Bitonto del danno di immagine arrecato alla città del clan Conte, che secondo le indagini della Dda di Bari per anni avrebbe trasformato un intero quartiere, la zona 167, in un covo di spaccio di droga e illeciti, da paragonare a "Scampia".