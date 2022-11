Serie A, il Lecce pareggia 1-1 a Udine

Nel secondo tempo al 23’ l’ Udinese pareggia con Beto con un tocco di destro su cross di Success. Al 31’ Delofeu dei friulani per poco non riesce a deviare il pallone in porta. Al 41’ Di Francesco dei salentini non concretizza una buona occasione. Il Lecce è quartultimo con 9 punti insieme allo Spezia.

Nell’anticipo della tredicesima giornata di andata di Serie A il Lecce pareggia 1-1 alla “Dacia Arena” con l’Udinese. Nel primo tempo al 2’ Strefezza dei salentini con una conclusione da fuori area colpisce il palo. Al 16’ Arslan dei friulani va vicino al gol. Al 33’ il Lecce passa in vantaggio con Colombo con una girata al volo su cross di Gallo. Al 36’ Wallace dell’ Udinese sfiora la rete. Al 46’ Gallo dei giallorossi pugliesi con un sinistro dal limite dell’area centra l’ incrocio dei pali.