Bitritto, titolare bar si dichiara innocente

BARI - Si dichiarerà innocente dinanzi al gip il titolare del bar di Bitritto accusato della morte del 27enne Giovanni Palazzotto. Ad anticiparlo all'Ansa l’avvocato Giuseppe Giulitto, difensore del proprietario del bar accusato della tragedia avvenuta ieri a Bitritto.L'accusa per l'uomo, padre di tre figli, è di di omicidio volontario.Secondo il legale si tratta di una accusa molto pesante, visto che il suo assistito non ha precedenti e nella sua vita non ha mai avuto problemi del genere. “Il 27enne, dopo aver creato problemi in un bar vicino e aver anche rotto una vetrina, ha cercato di entrare nel locale del mio assistito – spiega l’avvocato ad Ansa – e Assunto, con l’aiuto di un cliente anziano, prima ha cercato di bloccare la porta di ingresso poi, quando Palazzotto l’ha aperta, ha fermato il giovane all’ingresso, cercando di bloccarlo. Il ragazzo era ancora vivo e respirava – ricostruisce ancora – ma era in uno stato psicofisico alterato. Così il mio assistito ha chiamato il 118 e Palazzotto è morto poco dopo”.Spetterà ora all’autopsia chiarire le cause della morte.