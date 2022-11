Borraccino, treni storici: un valore aggiunto per Taranto

BARI - Importante riunione, presso il Comune di Taranto, sulla valorizzazione dei treni storici. Convocato dal Presidente della Commissione Ambiente, il consigliere Paolo Castronuovo, alla presenza dell’assessore all’Ambiente, Di Santo, con la partecipazione di delegati della Marina Militare e dell’Associazione Treni storici, ho partecipato ad un interessantissimo confronto, ricco di spunti, finalizzato a far ripartire questo progetto importante per Taranto, per la sua provincia, che avrebbe innegabili ricadute turistiche. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano per Taranto.Si tratta - prosegue Borraccino - di riavviare la linea ferroviaria che dall'Arsenale ripercorre tutta la Circunmarpiccolo fino ad arrivare alla Stazione Nasisi. Occorre renderla fruibile, elettrificarla, affinchè possa essere percorsa dai treni storici con tratte che si innescherebbero lungo la linea ferrovia della Valle d'Itria, e/o verso itinerari della zona orientale della provincia di Taranto, sulla linea che collega Taranto a Grottaglie e poi a Manduria. Un progetto straordinario che attirerebbe tanti turisti per visitare le nostre bellezze paesaggistiche e la nostra città capoluogo.Di questo progetto, che è in itinere, ne esporrò le sue ricadute positive al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in quanto suo delegato per l'attuazione del Piano Taranto, per poi iniziare un interlocuzione con l'assessora regionale ai trasporti, Maurodinoia, per il necessario coinvolgimento di RFI, Rete Ferroviaria Italiana.Ho preso l'impegno in tale direzione nell’assemblea riunitasi ieri, lunedì 7 novembre, e sarà mia cura favorire la convocazione di un Tavolo, a Bari, per portare avanti questo progetto, che, come ho esposto nel corso dell'incontro, potrebbe anche essere, in parte o totalmente, finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto. Sono ancora disponibili, infatti, risorse non assegnate, a causa di alcuni progetti che sono stati svincolati, delle quali risorse il Tavolo istituzionale del CIS dovrà occuparsi nelle prossime settimane.Seguirò con particolare attenzione, in stretta collaborazioni col Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e con il Sindaco, Rinaldo Melucci, questa strategica iniziativa per Taranto, conclude Borraccino.