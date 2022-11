Borse: Piazza Affari in forte rialzo con Tim: +1,77%

MILANO - Piazza Affari e gli altri listini europei confermano la buona intonazione e guardano alla Fed domani (previsto un rialzo di 75 punti base) e alle mosse future sui tassi con un possibile rallentamento nei rialzi.Tra le singole Piazze, sono in testa Milano (+1,77%, Ftse Mib 23.053 punti) Parigi (+1,59%). Francoforte guadagna un +0,92% mentre Londra sale dell'1,4%.A Piazza Affari sotto la lente anche Tim (+5,35%) per la rete con la proroga di un mese a Cdp ma senza l'esclusiva. Bene il credito con Unicredit (+3%) che vede i 13 euro e ritocca ancora i massimi da febbraio.Il gas in flessione ad Amsterdam del 6% sotto i 116 euro al megawattora. Il petrolio sale invece del 1,17% con il wti oltre 87 dollari al barile e il brent che supera i 94 dollari (+1,3%).Quanto ai cambi l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 0,9930.