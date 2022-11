Calcio: Andrea Masiello assente in Bari-Sudtirol

Dal 15 maggio 2011 Andrea Masiello ha lasciato un cattivo ricordo alla tifoseria barese in occasione di Bari-Lecce 0-2. A seguito della sua clamorosa e incriminata autorete nel derby di Puglia, l'allora difensore del Bari fu successivamente arrestato e squalificato per gli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria legata al calcioscommesse, denominata Last Bet. Quanto ufficializzato nella mattinata di venerdì 11 novembre non cancella la tensione dei giorni scorsi, caratterizzata dalle telefonate alla sede sociale del Sudtirol nelle quali si chiedevano informazioni sul ritorno di Masiello al San Nicola e che preludevano a proteste eclatanti quanto pericolose per l'ordine pubblico ed in particolare per l'attuale difensore del Sudtirol.

Andrea Masiello non è stato convocato dal Sudtirol per la trasferta di Bari, dove avrebbe dovuto affrontare la sua ex squadra nell'incontro in programma alle ore 14 di sabato 12 novembre 2022 e valida per la tredicesima giornata della Serie B 2022-23. La decisione, come precisato nella nota del club bolzanese, era stata presa per buonsenso in estate alla firma del contratto.