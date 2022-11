CASSANO DELLE MURGE (BA) - Cassano delle Murge sotto choc per il drammatico gesto di un 21enne di origine albanese che si è suicidato dopo aver tentato di uccidere in appartamento la compagna appena maggiorenne.La ragazza, di origine marocchina, sarebbe stata colpita al petto da due colpi di arma da fuoco ed è ora ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari.Le indagini sono affidate alla Compagnia dei Carabinieri di Altamura.