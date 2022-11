Alberobello, al via il Corso di gelateria

ALBEROBELLO (BA) - 'Città del Gelato', l'azienda di Noci nata nel 2012 per sostenere le gelaterie italiane nel loro sforzo di miglioramento della qualità e per far crescere l’immagine nel mondo del gelato artigianale italiano, e l'Istituto Agrario Alberghiero Basile Caramia hanno attivato, per la prima volta in un Istituto Alberghiero, un corso di gelateria, aperto anche a studenti di altri istituti.L'obiettivo è quello di portare attenzione sul tema del gelato di qualità e, nel corso dei prossimi mesi, tanti saranno i temi trattati e i professionisti che interverranno a raccontare la propria esperienza e condividere il proprio know-how.Tra questi spicca Massimiliano Scotti, già miglior gelatiere d'Europa per il Gambero Rosso e, ad oggi, uno dei personaggi più interessanti, a livello internazionale, nell'ambito della cultura del gelato.