Champions, troppo Bayern per l'Inter: all'Allianz Arena finisce 2-0

Fc Bayern Munchen fb





Ovviamente Inzaghi non fa a meno di Barella che proprio nelle prime battute sfiora il vantaggio interista con due potenti tiri da fuori area, uno dei quali obbliga l'intervento della var. Il tocco di mano di Manè è però involontario. Nella prima parte della gara l'Inter gioca senza timore con gli affondi di Bellanova. Lautaro in scivolata manca lo specchio della porta su assist di Gosens. Sa questo momento il Bayern prende possesso del campo. Dal corner di Kimmich Pavard tutto solo colpisce di testa e batte Onana. I fraseggi dei bavaresi diventano insistenti e l'Inter deve difendersi.





Nella ripresa gli uomini di Inzaghi ne approfittano dei pochi spazi lasciati dai padroni di casa. Le manovre dei tedeschi riscaldano spesso i guanti di Onana con guizzi di Manè. Entrano anche Gnabry e Musiala che diventano altre spine nel fianco. Mentre Gagliardini calcia debolmente l'ingresso di Dzeko dà peso e qualità in attacco, ma il raddoppio viene dal pregevole tiro da lontano di Choupo-Moting che finisce sotto l'incrocio. La stanchezza fisica e il pensiero al big match contro la Juve si fanno sentire, anche se Dzeko meriterebbe il gol della bandiere. Intanto il Bayern gestisce il finale di gara. Potrebbe andare in rete con Musiala. La Champions continua per Bayern e Inter. Finisce per il Barcellona.

- Bayern Monaco e Inter, qualificate agli ottavi di finale di Champions, si affrontano all'Allianz Arena. I bavaresi, ancora una volta, dimostrano la loro supremazia tecnica, ridimensionado la squadra di Inzaghi che arriva in Germania dopo una filotto di prestazioni positive. Pavard e Choupo-Moting sigillano il 2-0 con un gol per tempo. Tra gli ospiti Correa affianca Lautaro, mentre la difesa è composta De Vriji, Darmian, Acerbi.