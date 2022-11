Champions: il Napoli perde 2-0 a Liverpool ma arriva primo nel Girone A

via Ssc Napoli fb





Nel secondo tempo all’11’ annullata una rete a Ostigard del Napoli per fuorigioco. Al 15’ Kvaratskhelia dei partenopei va vicino al gol. Al 41’ il Liverpool passa in vantaggio con Salah con una girata al volo di destro. Al 91’ Raspadori sfiora il pareggio. Al 98’ raddoppia Nunez con un tocco di sinistro. Prima sconfitta per il Napoli in Champions League.

- Nella sesta e ultima giornata del Girone A di Champions League il Napoli perde 2-0 ad “Anfield” con il Liverpool ma pur concludendo a 15 punti insieme agli inglesi arriva primo per il migliore rendimento negli scontri diretti e per la miglior differenza reti rispetto alla squadra di Jurgen Klopp. Nel primo tempo al 29’ Ndombele dei campani non concretizza una buona occasione. Al 30’ Thiago Alcantara degli inglesi con una conclusione da fuori area non inquadra la porta.