Bari, "colpita sul petto da pietra": clochard aggredisce commerciante ad Halloween

via Facebook

BARI - “Siamo nei pressi del mercato di via Amendola, inaugurato in pompa magna dalla Giunta Decaro e subito dopo abbandonato da tutti. Soprattutto dall’amministrazione comunale che avrebbe dovuto vigilare e tutelare la struttura pagata dai cittadini baresi che da mercato (progetto fallito da tempo) è divenuta fissa dimora di chi vuole drogarsi, ubriacarsi e arrecare disturbo della quiete pubblica. Stamattina uno di questi assidui frequentatori ha deciso di scagliare una pietra su di una donna che aveva l’unica colpa di trovarsi sul luogo di lavoro mentre apriva il negozio”. E' l'incipit di un post su Facebook del consigliere regionale e consigliere comunale di Bari Michele Picaro.“Per ‘fortuna’ l’ha colpita sul petto e non sulla testa – prosegue Picaro sul post -. Chiederò al Sindaco di Bari con apposita interrogazione, se ha ancora l’intenzione di essere indifferente nel proliferarsi nelle strutture comunali abbandonate covi di loschi individui o voglia intervenire per sgomberarli e metterli in sicurezza. Alla lavoratrice barese vanno i miei auguri di pronta guarigione con la promessa che il giorno in cui tornerà a lavorare sarò con lei ad aprire l’attività” conclude.