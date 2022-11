ROMA - Trema la terra in Puglia. Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato sulla costa della Calabra nord occidentale, nel Cosentino. Due le scosse, una alle 21:42 e la seconda esattamente dopo un’ora. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e al momento non si registrano danni a cose o persone. Scosse avvertite distintamente anche in Puglia e in Basilicata.