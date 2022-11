Confindustria, Fontana da Bari: "Sud e Italia hanno bisogno di progetti di grande respiro"

Ha moderato i lavori il Direttore de “Il Sole 24 ore” Fabio Tamburini.

BARI - “Il nostro Sud e il nostro Paese hanno bisogno di progetti di grande respiro, di grandi orizzonti. Il Sud non ha bisogno di aiuti a pioggia, non ha bisogno di assistenzialismo, non vuole vivere di cassa integrazione. Il Sud non si merita un’autonomia differenziata che privilegia gli uni a discapito degli altri. Sono 150 anni che il Sud chiede altro. Il mio Sud e la terra di Bari vogliono solo due cose: lavoro e legalità”.Questo il messaggio lanciato oggi dal presidente di Confindustria Bari e Bat e di Confindustria Sergio Fontana in occasione dell’Assemblea generale degli industriali del capoluogo pugliese alla quale hanno preso parte anche il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, l’Amministratore Delegato del Gruppo TIM Pietro Labriola e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.