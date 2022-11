Consiglio monotematico sulla Capitanata, M5S: “Servono azioni concrete, non polemiche che poco interessano ai cittadini”

BARI - “La Capitanata ha bisogno di azioni concrete, non di essere al centro di polemiche che poco interessano ai cittadini. Il consiglio del 22 novembre si farà alla presenza di tutte le istituzioni, perché il segnale deve essere quello di una classe politica che si unisce, al di là delle appartenenze, e vuole risolvere i problemi di una terra per troppo tempo lasciata a se stessa. Dall’inizio dell’anno sono 13 gli omicidi in Capitanata, di cui sei nel foggiano: dobbiamo invertire questa rotta e per farlo è necessaria la collaborazione tra tutte le istituzioni. Serve un dibattito costruttivo in aula che porti a soluzioni concrete. Un consiglio monotematico che già ad agosto era stato rinviato per l'assenza della ministra Lamorgese. Ora auspichiamo che il Governo dia un segnale concreto dell’interesse per la Capitanata e la presenza dei parlamentari di tutte le forze politiche. Basta con liti e attacchi: serve lavorare insieme per il territorio”. Lo dichiara gruppo di maggioranza del M5S.