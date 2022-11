Coppa Italia Primavera, il Lecce vince 5-0 con la Lazio e vola agli ottavi di finale

Nel secondo tempo al 30’ Giulio Carrozzo permette ai pugliesi di andare a segno per la quinta volta con una conclusione in diagonale. Successo meritato per la squadra allenata da Federico Coppitelli. Negli ottavi di finale il Lecce Primavera sfiderà a Gennaio 2023 in data e sede da decidere la Roma.

Nella Coppa Italia Primavera il Lecce vince 5-0 a San Pietro in Lama con la Lazio e si qualifica per gli ottavi di finale. Nel primo tempo al 2’ i salentini passano in vantaggio con lo svedese Emin Hasic con un rasoterra di sinistro. Al 27’ raddoppiano con il rumeno Rares Burnete di destro. Al 30’ il danese Jeppe Corfitzen realizza la terza rete con un tocco al volo. Al 45’ il Lecce Primavera segna il quarto gol con Jeppe Corfitzen con un pallonetto.