Giornata contro la violenza sulle donne: a Bari 'Per amore della nostra terra - Itinerari ambientali, storici e culturali di Puglia'

BARI - Nella giornata contro la violenza sulle donne, due donne, Santa Fizzarotti Selvaggi e Angela Campanella, in dialogo culturale e amicale da molti anni, pongono un modello diverso di ricordare a tutti che violare, violentare in quale modo, uccidere una donna significa sopprimere mondi meravigliosi. Santa Fizzarotti Selvaggi afferma che ”la vita e ‘un viaggio per conoscere sé stessi e l’altro da sé, il mondo e l’ambiente in un intreccio fecondo in grado di portare alla luce parti di verità essendo noi tutti umili cercatori di verità. Annientare l’altro, afferma Santa , maschio o femmina che sia, significa deprivare gravemente il mosaico del mondo: né vinti né vincitori. Ma solo vinti.In questa ottica e per affermare la preziosità femminile nel mondo , Venerdì 25 novembre 2022 dalle ore 18.30 presso la sede dell’ ArcheoClub "Italo Rizzi" Bari (via Giuseppe Pellegrini, 53) si terrà la presentazione del volume “Per amore della nostra terra – Itinerari ambientali, storici e culturali di Puglia” (LB edizioni) di Angela Campanella e Santa Fizzarotti Selvaggi con la prefazione del giornalista e scrittore Michele Cristallo. Un libro che è un atto d’amore delle autrici per ricordare storie e leggende mai sopite della terra di Puglia, ma anche un monito a rispettarne la bellezza, a tutelarne l’irripetibile identità paesaggistica e culturale.Un viaggio lungo un itinerario di straordinaria suggestione sul filo della memoria storica ritenuta non solo ricordo vivente del passato, ma, soprattutto, fondamento importante della nostra vita di oggi. Dopo i saluti del presidente dell’Archeo Club Italo Rizzi, Antonino Greco interverranno le autrici Angela Campanella e Santa Fizzarotti Selvaggi.Presenterà l’evento Giancarlo Liuzzi, presidente dell’associazione culturale Incontri. Sarà proiettato il filmato “Sulla tavola di Puglia - Prodotti tipici e piatti della tradizione” (TPE/Incontri).