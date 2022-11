BARI - Nelle ultime 24 ore sono 1.089 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia su 7.688 test giornalieri registrati, con l'incidenza al 14,1%. I decessi registrati sono quattro.Sulle 13.047 persone attualmente positive, 178 sono ricoverate in area non critica e 11 in terapia intensiva.I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 338; Bat: 49; Brindisi: 131; Foggia: 111; Lecce: 316; Taranto: 128; i residenti fuori regione sono 8 e altri 8 di provincia non definita.