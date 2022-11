BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono 1.405 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati a fronte di 8.675 tamponi. Due i decessi registratiIl tasso di positività è pari al 16%.Le persone attualmente positive sono 13.929, 194 quelle ricoverate in area non critica, 15 in terapia intensiva.