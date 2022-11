Diodato, esce il 18 novembre 'Se mi vuoi' colonna sonora del film

(Credits Nicole Manetti)

MILANO - Esce il 18 novembre “Se mi vuoi” (Carosello Records), brano inedito di Diodato scritto per la colonna sonora del film “DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO!”, diretto dai Manetti Bros., in uscita nelle sale il 17 novembre.

Il brano segna il consolidarsi della stretta relazione tra il mondo del cinema e l’artista, che dopo il successo di “Che vita meravigliosa”, torna a scrivere e interpretare un inedito legato a un progetto cinematografico.

Diodato è appena tornato dal suo tour mondiale che ha toccato città in Europa e negli Stati Uniti. Con tre album di inediti all’attivo e con il ruolo di Direttore Artistico dell’Uno Maggio Taranto, è uno degli artisti più premiati della storia della musica italiana con il primo posto al FESTIVAL DI SANREMO 2020 con “Fai Rumore” (triplo disco di Platino), il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020, il Premio Lunezia, il premio DAVID DI DONATELLO, i NASTRI D’ARGENTO, il CIAK D’ORO del pubblico con il brano “Che vita meravigliosa” come “Migliore canzone originale”, il Best Italian Act degli MTV EUROPE MUSIC AWARDS e il TELEGATTO nel 2020 come “Musicista dell’anno”.

DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO! è diretto dai Manetti bros., tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, con il soggetto scritto dai Manetti bros. e Mario Gomboli, e la sceneggiatura a firma dei Manetti bros. e Michelangelo La Neve. Il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission e uscirà nelle sale il 17 novembre distribuito da 01 Distribution.