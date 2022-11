Serie C, il Foggia pareggia 1-1 con l'Avellino

FRANCESCO LOIACONO - Nel posticipo della dodicesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia pareggia 1-1 allo “Zaccheria” con l’Avellino. Nel primo tempo al 3’ i dauni passano in vantaggio con Petermann su rigore concesso per un fallo di Garattoni su Garetto. All’8’ gli irpini pareggiano con Russo con una conclusione di destro.

Al 31’ Garattoni del Foggia con un siluro di sinistro colpisce il palo. La partita è sospesa per 6 minuti dal 33’ al 39’ per lancio di fumogeni e petardi in campo da parte dei tifosi delle due squadre. Al 43’ Petermann dei rossoneri pugliesi va vicino al gol. Nel secondo tempo al 21’ Vuthaj dei dauni non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 91’ Tito dell’ Avellino non concretizza una buona occasione. Al 92’ D’Ursi dei rossoneri pugliesi sfiora la rete. Il Foggia è undicesimo con 15 punti insieme alla Turris.