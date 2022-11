Will, dal 10 Novembre il 'Chi sono veramente tour': ''Felice di incontrare il pubblico e suonare dal vivo''

MILANO - Sulla scia del successo virale di oltre 90 milioni di stream conquistati con i brani “Estate” già certificato disco di platino, “Anno Luce”, “Domani che fai?”, “Capolavoro”, “Chi sono veramente” Will si prepara ad affrontare il suo “Chi sono veramente tour” in partenza il prossimo 10 Novembre da Firenze per proseguire nelle principali città italiane. L’artista è appena stato selezionato tra i finalisti di Sanremo Giovani e si prepara a disputare la finalissima del prossimo 16 Dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo con il brano “Le cose più importanti”. Nel frattempo è possibile ascoltare su tutte le principali piattaforme digitali il suo ultimo singolo “Più forte di me” uscito su etichetta Capitol Records (Universal Music Italy) con il quale ha conquistato anche la cover novità pop di Spotify.

Will al secolo William Busetti, è una delle penne più originali, fresche e carismatiche della nuova scena pop urban contemporanea, una vera e propria icona della generazione zeta che a poco più di 20 anni si è fatto notare con la sola forza della musica e delle sue parole, conquistando il grande pubblico attraverso il suo incondizionato talento genuino e puro, un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop dai gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre.

“Sono felicissimo finalmente di incontrare il pubblico e suonare dal vivo – dichiara Will – sto preparando un live con band dal vivo, ci tengo che a parlare sia la musica e le emozioni. Spero di instaurare un dialogo con il mio pubblico. Sono stati anni intensi e non vedo l’ora di far sentire la mia voce per ricambiare tutto l’affetto di coloro che mi hanno sempre sostenuto fin qui”

Poliedrico e trasversale, Will è un artista in grado di muoversi con agilità tra diversi range e stili musicali. Attraverso il suo ultimo singolo “Più forte di me” prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale ancora più introspettivo in cui mostra la sua vera essenza, senza paura di esibire anche le fragilità che un ragazzo giovane può incontrare. Un percorso unico in cui Will è riuscito ad aprire il suo cuore, la sua mente e la sua musica verso ulteriori orizzonti sonori in cui l’attitudine pop abbraccia sapientemente il mondo urban.

Attraverso una ricerca musicale, mai scontata e prevedibile, il sound e lo stile di Will sono ormai unici e assolutamente riconoscibili nel panorama musicale italiano. “Più forte di me” è la naturale evoluzione pop di un giovane fuori classe della musica, il quale, superando gli ostacoli, con grinta e determinazione, non si è mai arreso, continuando a lavorare sodo alla ricerca della propria identità musicale. Attraverso questa rinnovata veste Will si mostra per ciò che è veramente: un musicista estremamente sensibile, un talento cristallino, autentico come pochi altri alla sua età nella scena musicale contemporanea.

Will si prepara a presentare live il singolo “Più forte di me” insieme a tutti i suoi maggiori successi nel “chi sono veramente tour” che lo vedrà impegnato a Novembre sui palchi dei più prestigiosi club italiani. Si parte il 10 Novembre a Firenze (Viper Theatre), per proseguire il 13 Novembre a Roma (Largo Venue) il 16 Novembre a Milano ( Santeria toscana) e il 19 Novembre a Treviso (New age club). Le prevendite per le date del tour sono disponibili al seguente link https://www.ticketsms.it/it/event/FirenzeWillTour2022